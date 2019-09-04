Стали відомі деталі зміни керівництва UNIT.City

Керуючі партнери столичного інноваційного парку UNIT.City Макс Яковер і Максим Бахматов покидають свої посади тому, що у них закінчився трирічний контракт, але вони залишаються у проекті радниками.

Про це Яковер і Бахматов написали у Facebook.

Вони заявили, що їх запросили зробити першу фазу проекту: зосередитися на будівництві об'єктів, заповнити їх "жителями" і створити бренд UNIT.city.

"Лід наша команда прорубала, гіпотези UNIT.City перевірені, а значить, моє завдання тут виконане", - написав Бахматов.

За його словами, за три роки побудовано п'ять бізнес-кампусів, школа, кафе, спортзал, 27 000 квадратних метрів офісних приміщень, в які заселилися 108 компаній-резидентів.

"Такі проекти, як UNIT.City, впливають як на екосистему інновацій, так і на інфраструктуру міста, імідж Києва та України в цілому, змінюють саме розуміння інновацій та культуру підприємництва в країні", - зазначив Бахматов.

"Наш контракт був на три роки. 1 жовтня він закінчується. І він виконаний від першої до останньої літери.

У UNIT.City буде новий СЕО, зростання всередині України і вихід за межі країни. Для цього ми покликали Домініка Піоте, у якого дуже крутий міжнародний досвід", - додав Яковер.

Нагадаємо:

У столичному інноваційному парку UNIT.City Василя Хмельницького змінилося керівництво: керуючих партнерів компанії Макса Яковера і Максима Бахматова замінив француз Домінік Піоте, обійнявши посаду генерального директора.

UNIT.City відкрили навесні 2017 року. Хмельницький планував забудувати 500 тис. кв. м і вкласти до 200 млн дол, а також залучити 300 млн дол. Керуючими партнерами стали Макс Яковер і Максим Бахматов, які раніше займалися декомунізацією ВДНГ.

В інтерв'ю ABC.news Бахматов і Яковер говорили, що прийшли в UNIT City щонайменше на 5 років.

У квітні 2017 року технопарк був заповнений приблизно на 2%.

До початку 2019 року в технопарку було забудовано вже 50 тис. кв. м, тобто 10% від всієї його площі, зазначав Бахматов.

Всього резидентами парку стали понад 100 компаній. Серед них - великі міжнародні бренди: компанія Bolt (раніше відома як Taxify), американська Snap і одна з провідних у світі агрокомпаній Syngenta.

В офісах технопарку розмістилися також відомі стартапи: Cardiomo, SolarGaps, Jollylook, Morbax HR, Sovtes, Forland agritech, Aitheon, Delfast, SolarGaps, Cardiomo, Concepter.

Компанії з різних сфер: SmartFarming, Opex, Метінвест Digital, Exadel, Provectus, TripMyDream, Bit Corporation, Smart Drones.

Інвестфонди: WeFund Ventures і Imperious Group.

Креативні і юридичні фірми: Meet Agency, Royenko Marketing Agency, Evris, Axon Partners.

IT школи: X.Teams Cyber ​​School для білих хакерів, UNIT Factory, Академія ДТЕК, uData School.

Нагадаємо також, що сам Хмельницький раніше назвав Unit.City найперспективнішим своїм проектом. Читайте докладніше: Василь Хмельницький: Не займаюся трьома речами - зброєю, наркотиками і бізнесом в Донецьку.

Економічна правда