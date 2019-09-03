У UNIT.City Хмельницького новий СЕО - ЗМІ

У столичному інноваційному парку UNIT.City Василя Хмельницького змінюється керівництво: керуючих партнерів компанії Макса Яковера і Максима Бахматова замінить француз Домінік Піоте, обійнявши посаду генерального директора.

Про це повідомили одразу кілька джерел на ринку виданню Liga.Tech.

"Замість Макса Яковера і Максима Бахматова буде француз Dominique Piotet (Домінік Піоте). Він уже вказав нову посаду у своєму Linkedin", - зазначається у повідомленні.

"Наразі Dominique є генеральним директором UNIT.City, першого в Україні інноваційного парку і незабаром одного з найбільших у Європі", - вказано в описі його профілю Linkedin.

Також в акаунті Linkedin зазначено, що Піоте - експерт по цифровим перетворенням із 20-річним досвідом. У минулому він - гендиректор інноваційного агентства Fabernovel US. Зазначається, що за перший рік він нібито подвоїв розмір і доходи компанії і підтримав відкриття Fabernvoel в Азії.

Говориться також, що Домінік був власником консалтингового агентства по цифровій стратегії Rebellion Lab у Кремнієвій долині, яке продав Fabernovel. А до цього француз відповідав за інтернет- і інтранет-стратегію в BNP Paribas.

Про причини кадрових перестановок поки не повідомляється. Однак на запит журналістів Яковер відповів, що вони "зараз готуються до виходу в паблік, готують прес-реліз" і попросив почекати тиждень із новиною. Бахматов написав, що готує великий матеріал.

Пізніше у прес-анонсі UNIT.City інформація про призначення підтвердилася.

"Засновник інвестиційної групи UFuture Василь Хмельницький призначив генеральним директором київського інноваційного парку UNIT.City француза Домініка Піоте (Dominique Piotet)", - зазначається у прес-анонсі UNIT.City.

Нагадаємо:

UNIT.City відкрили навесні 2017 року. Хмельницький планував забудувати 500 тис. кв. м і вкласти до 200 млн дол, а також залучити 300 млн дол. Керуючими партнерами стали Макс Яковер і Максим Бахматов, які раніше займалися декомунізацією ВДНГ.

В інтерв'ю ABC.news Бахматов і Яковер говорили, що прийшли в UNIT City щонайменше на 5 років.

У квітні 2017 року технопарк був заповнений приблизно на 2%.

До початку 2019 року в технопарку було забудовано вже 50 тис. кв. м, тобто 10% від всієї його площі, зазначав Бахматов.

Всього резидентами парку стали понад 100 компаній. Серед них - великі міжнародні бренди: компанія Bolt (раніше відома як Taxify), американська Snap і одна з провідних у світі агрокомпаній Syngenta.

В офісах технопарку розмістилися також відомі стартапи: Cardiomo, SolarGaps, Jollylook, Morbax HR, Sovtes, Forland agritech, Aitheon, Delfast, SolarGaps, Cardiomo, Concepter.

Компанії з різних сфер: SmartFarming, Opex, Метінвест Digital, Exadel, Provectus, TripMyDream, Bit Corporation, Smart Drones.

Інвестфонди: WeFund Ventures і Imperious Group.

Креативні і юридичні фірми: Meet Agency, Royenko Marketing Agency, Evris, Axon Partners.

IT школи: X.Teams Cyber ​​School для білих хакерів, UNIT Factory, Академія ДТЕК, uData School.

Нагадаємо також, що сам Хмельницький раніше назвав Unit.City найперспективнішим своїм проектом. Читайте докладніше: Василь Хмельницький: Не займаюся трьома речами - зброєю, наркотиками і бізнесом в Донецьку.