З 1 жовтня монетами 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватися

Від 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з обігу.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Водночас в Нацбанку повідомляють, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років:

до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;

до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Крім того, згодом розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, який Нацбанк вже припинив карбувати.



У Нацбанку заявляють, що такі зміни зменшать витрати держави на готівковий обіг та полегшать готівкові розрахунки.



Нагадаємо:



Цьому кроку передувало введення правил заокруглення розрахунків готівкою, та введення нових обігових монет номіналом 1 та 2 гривні.

З 25 вересня НБУ поширив на банки право округлювати суми касових операцій.

Економічна правда