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З 1 жовтня монетами 1, 2 та 5 копійок не можна буде розраховуватися

Понеділок, 30 вересня 2019, 16:15

Від 1 жовтня монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з обігу.

Про це повідомляє прес-служба Національного банку.

Водночас в Нацбанку повідомляють, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років:

  • до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
  • до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзенбанк Аваль).

Крім того, згодом розпочнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок, який Нацбанк вже припинив карбувати.

У Нацбанку заявляють, що такі зміни зменшать витрати держави на готівковий обіг та полегшать готівкові розрахунки.

Нагадаємо:

Цьому кроку передувало введення правил заокруглення розрахунків готівкою, та введення нових обігових монет номіналом 1 та 2 гривні. 

З 25 вересня НБУ поширив на банки право округлювати суми касових операцій.

Економічна правда

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