Кабмін хоче залучити 50 мільярдів доларів інвестицій за 5 років

Кабінет міністрів ставить собі завдання залучити 50 млрд доларів інвестицій протягом найближчих 5 років, що повинно дозволити економіці України зрости за вказаний період на 40%.

Про це під час брифінгу в понеділок заявив прем’єр Олексій Гончарук.

"Так, ми підтверджуємо, що протягом наступних 5 років ми вважаємо реальним і ставимо собі амбіцію, прийти до такої ситуації, коли у нас економіка зросте на 40%", - сказав Гончарук.

За його словами, для цього потрібно залучити приблизно 50 млрд доларів інвестицій за 5 років.

"Це не космічна цифра, вона велика, амбітна, це набагато більше, ніж ми залучаємо зараз, але це абсолютно реально, якщо подивитися на приклад успішних країн, тієї самої Грузії. Якщо пропорцію поставити, то видно, що це абсолютно реально з нашими розмірами економіки", - заявив прем’єр.

"Нам потрібно створити багато робочих місць для того, щоб людям було куди повертатися, нам потрібно, щоб українці поверталися в Україну і працювали тут. Тому ми ставимо собі завдання створити мінімум 1 млн робочих місць", - сказав голова уряду.

"Це не означає, що держава буде за свої кошти будувати заводи в кожній області, це означає, що ми маємо створити такі умови, щоб людям було комфортно започатковувати бізнес, починати свою справу, щоб іноземним інвесторам було цікаво заходити в Україну і розміщувати тут свої виробництва", - підсумував він.

Нагадаємо:

Кабінет міністрів на засіданні 29 вересня схвалив Програму дій уряду.



Уряд також розробив і схвалив законопроект про легалізацію грального бізнесу в Україні.



Економічна правда