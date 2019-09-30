Гончарук прогнозує підписання нової програми з МВФ до кінця року

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прогнозує підписання трирічної програми співпраці з Міжнародним валютним фондом у грудні поточного року.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"На цьому тижні в Києві завершила свою роботу місія МВФ. Колеги з авторитетної світової організації приїхали в Україну для того, щоб почати з нами переговори про нову програму на 3 роки", - заявив він.

"Це початок переговорів, які триватимуть як мінімум ще декілька місяців до того моменту, як в грудні, як ми це плануємо, буде підписана нова програма", - сказав голова уряду.

До цього моменту, підкреслює Гончарук, буде декілька етапів.



"Так, через декілька тижнів наші колеги, декілька ключових міністрів, поїдуть в офіс МВФ для продовження переговорів. Там ми очікуємо, що буде досягнуто попередню домовленість про склад і структуру програми", - додав прем’єр.

Нагадаємо:

У заяві МВФ про завершення візиту, окрім позитивних моментів, також йде мова про "занизькі темпи зростання в порівнянні з сусідніми країнами" та "слабке бізнес-середовище".



В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці, панікувати з приводу того, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди, немає підстав, заявляв прем'єр Олексій Гончарук.

Економічна правда