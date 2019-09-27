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Гончарук: заспокою паніку - переговори з МВФ перебувають в активній фазі

П'ятниця, 27 вересня 2019, 12:29

В уряді очікують на укладання нової угоди з МВФ щодо початку нової програми співпраці, панікувати з приводу того, що місія МВФ поїхала, не уклавши угоди, немає підстав.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

"Заспокою одразу паніку, яка вчора розлетілась в українських ЗМІ — переговори з міжнародними партнерами в активній фазі. Ми розпочали обговорення нової 3-річної програми підтримки в рамках механізму розширеного фінансування", - заявив прем'єр.

За його словами, протягом наступних декількох тижнів продовжуватимуться переговори, аби отримати так званий staff agreement — рекомендації ради директорів МВФ для відкриття нової програми співпраці з Україною.

"Будемо покращувати бізнес-середовище та проводити ключові реформи, заплановані нашим Урядом — велику приватизацію держпідприємств, реформу агросектору, боротьбу з корупцією. Важливим залишається також успішне проведення судової реформи", - запевнив Гончарук.

Нагадаємо:

У заяві МВФ про завершення візиту, окрім позитивних моментів, також йде мова про "занизькі темпи зростання в порівнянні з сусідніми країнами" та "слабке бізнес-середовище".

Економічна правда

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