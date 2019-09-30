Милованов отримав двох заступників
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов отримав двох нових заступників — Інну Мєтєлєву і Юлію Свіріденко.
Таке рішення було ухвалено урядом в нелілю, повідомляє AgroPortal.
Інна Мєтєлєва буде займатися питаннями регіонального розвитку. З липня 2017 року вона очолювала Київський офіс британської інвестиційної групи Сharterhouse Corporate Partners. До цього була заступником голови правління аграрної корпорації "Сварог Вест Груп".
Вона має за плечима досвід роботи в державних органах України: Державному казначействі та Міністерстві фінансів, а також в проектах USAID.
Юлія Свіріденко у 2018 році виконувала обов’язки голови Чернігівської обласної державної адміністрації, а ще раніше перебувала на посаді першого заступника голови Чернігівської обладміністрації.
Свіріденко економічну освіта, та досвід залучення іноземних інвестицій в Чернігівську область. В Мінекономіки буде піклуватися аграрними питаннями.
Нагадаємо, що однім з перших завдань які постали перед Мінекономіки є скасування заборони на продаж земель сільськогосподарського призначення.
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