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Голова Укрпошти: Компанія може отримати 100 мільйонів доларів інвестицій

Вівторок, 3 вересня 2019, 18:02

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що відомі міжнародні фінансові інститути готові вкладати в компанію 100 мільйонів доларів в автоматизовані сортувальні центри.

Про це він сказав під час засідання Нацкомісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації, передає LIGA.net.

"Це вперше в історії, ніколи таких інвестицій не бачила Укрпошта", - додав Смілянський.

За його словами, замість 35 центрів Укрпошта повинна буде мати 8, але автоматизованих.Там буде обладнання, які дозволить краще контролювати і вагу, і розмір відправлень.

Зазначається, що цього року вся інвестиційна програма Укрпошти склала всього 88 млн грн, амортизація - 330 млн.

"Тобто ми тупо проїли все, що ми заробили, так як повинні були покривати дефіцит дотаційного тарифу", - заявив гендиректор Укропшти.

Нагадаємо:

Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок.

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Укрпошта інвестиції

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