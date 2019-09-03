Голова Укрпошти: Компанія може отримати 100 мільйонів доларів інвестицій
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський заявив, що відомі міжнародні фінансові інститути готові вкладати в компанію 100 мільйонів доларів в автоматизовані сортувальні центри.
Про це він сказав під час засідання Нацкомісії з питань регулювання зв'язку та інформатизації, передає LIGA.net.
"Це вперше в історії, ніколи таких інвестицій не бачила Укрпошта", - додав Смілянський.
За його словами, замість 35 центрів Укрпошта повинна буде мати 8, але автоматизованих.Там буде обладнання, які дозволить краще контролювати і вагу, і розмір відправлень.
Зазначається, що цього року вся інвестиційна програма Укрпошти склала всього 88 млн грн, амортизація - 330 млн.
"Тобто ми тупо проїли все, що ми заробили, так як повинні були покривати дефіцит дотаційного тарифу", - заявив гендиректор Укропшти.
Нагадаємо:
Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок.
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