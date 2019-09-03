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В Україні зростуть тарифи на відправлення посилок

Вівторок, 3 вересня 2019, 15:08

Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 3 вересня, передає LIGA.net.

Зазначається, що підвищити тарифи запропонувала Укрпошта.

Зокрема, із 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені наступним чином:

пересилання письмової кореспонденції:

- непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);

- пріоритетне простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);

- бандероль проста непріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);

- бандероль проста пріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);

- бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) - на 2,70 грн (12,5%);

- за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу - на 1,00 грн (12,5%);

пересилання посилок без оголошеної цінності:

- посилка в межах України - на 4,00 грн (22,7%);

- посилка в межах області - на 3,00 грн (29,4%).

Рішення Нацкомісії подається до Мін'юсту на реєстрацію.

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