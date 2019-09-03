В Україні зростуть тарифи на відправлення посилок
Нацкомісія з питань регулювання зв'язку та інформатизації затвердила підвищення граничних тарифів на поштовий зв'язок.
Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 3 вересня, передає LIGA.net.
Зазначається, що підвищити тарифи запропонувала Укрпошта.
Зокрема, із 2020 року граничні тарифи на універсальні послуги поштового зв'язку будуть підвищені наступним чином:
пересилання письмової кореспонденції:
- непріоритетний простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (12,5%);
- пріоритетне простий лист, поштова картка масою до 50 г - на 1,00 грн (10,0%);
- бандероль проста непріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (12,5%);
- бандероль проста пріоритетна масою до 250 г - на 1,50 грн (10,0%);
- бандероль проста непріоритетна масою до 1000 г (пересилання вітчизняної продукції книговидавництва) - на 2,70 грн (12,5%);
- за кожне рекомендоване відправлення (картка, лист, бандероль) понад плату за масу - на 1,00 грн (12,5%);
пересилання посилок без оголошеної цінності:
- посилка в межах України - на 4,00 грн (22,7%);
- посилка в межах області - на 3,00 грн (29,4%).
Рішення Нацкомісії подається до Мін'юсту на реєстрацію.
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