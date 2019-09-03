Міноборони знову оголосило тендер на 30 тисяч тонн авіапалива

Міністерство оборони оголосило повторний тендер на закупівлю 29 857 тонн авіаційного гасу.

Тендерна документація оприлюднена у системі ProZorro 2 вересня, повідомляє enkorr.

Заявки для участі у тендері приймають до 11 вересня.

Закупівля проходить за трьома лотами: на 10,83 тис. т, 9,65 тис. т і 9,337 тис. т.

За умовами тендеру, 20,73 тис. т повинні бути поставлені протягом 30 днів після підписання договору, решта 9,127 тис. т - через 45 днів.

Зазначається, що це найбільша разова закупівля РТ Міністерством оборони за останніх три роки.

Нагадаємо:

Спочатку тендер був оголошений 1 липня і на нього подала заявку рекордна за останні роки кількість учасників - 8. Із них 6 компаній були дискваліфіковані тендерним комітетом через зауваження до поданої документації.

Дискваліфіковані компанії звернулися зі скаргами в АМКУ, після чого тендер призупинили.

Через деякий час один із дискваліфікованих учасників - ПАТ "Укртатнафта" - публічно виступив із критикою тендерів Міноборони і "Укрзалізниці".

27 серпня Міноборони скасувало тендер на закупівлю 30 тисяч тонн авіатоплива.

Як повідомлялося, у 2018 році Міноборони закупило 57,28 тис. т авіаційного гасу. Найбільшим постачальником стала група ОККО з об'ємом 21,12 тис. т. ТОВ "Торум", що входить до групи "Трейд Коммодіті", підписало договорів на 16,21 тис. т, Socar - 13,05 тис. т, WOG - 6,9 тис . т.

У 2018 пройшло році виробництво РТ на Кременчуцькому НПЗ "Укртатнафти" становило 225 тис. т (+22% до 2017 року). Основний обсяг палива відвантажується в аеропорт "Бориспіль" для потреб авіаційного бізнесу групи "Приват".