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Службу фінансових розслідувань хочуть створити за проектом 2016 року

Вівторок, 13 серпня 2019, 17:42

Законопроект про створення Служби фінансових розслідувань, розроблений Мінфіном у 2016 році, винесуть на розгляд Верховної Ради.

Про це в інтерв'ю ВВС Україна заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

"Ми фіналізуємо закон про Службу фінансових розслідувань. У 2016 році був розроблений цей законопроект, його провели через Кабмін, але потім президент Порошенко його призупинив. Він вирішив створити новий орган - Бюро національної фінансової безпеки, яке вважав альтернативою, але насправді воно просто цементувало його вплив", розповів Данилюк.

"Тоді кабмінівський законопроєкт не зареєстрували у Верховній Раді, його зареєстрували народні депутати. І все зупинилося через цей конфлікт, реформа не відбулася. Як не відбулося і остаточне скасування податкової міліції", - додав він.

За його словами, зараз цей законопроект оновили.

Нагадаємо:

Законопроект про Службу фінансових розслідувань був розроблений Мінфіном на чолі з Данилюком за участю західних партнерів і Міжнародного валютного фонду.

Він передбачає створення нового органу, який візьме на себе функції податкової міліції та економічних підрозділів Служби безпеки і Нацполіціі. Підчинятися СФР, згідно з документом, повинна Мінфіну.

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Данилюк

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