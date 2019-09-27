У Мінсоцполітики пропонують скасувати прив’язку соцвиплат до прожиткового мінімуму

Міністр соціальної політики Юлія Соколовська пропонує змінити систему прив’язки соціальних виплат до прожиткового мінімуму на користь системи абсолютних цифр, які можна щороку коригувати в держбюджеті.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, наразі до прожиткового мінімуму прив’язано більше ста виплат, що негативно впливає на гнучкість у плануванні бюджету.

"Якщо на трошки підняти прожитковий мінімум, то це одразу зриває бюджет, бо все до нього прив’язано. Ми стали абсолютно відірваними від тієї цілі, яку мусить виконувати прожитковий мінімум", - коментує Соколовська.

"Ми хочемо відв’язати прожитковий мінімум від усього, що не відповідає йому по суті, щоб більш гнучко можна було рухатися за програмами. Наприклад, у нас є програма допомоги малозабезпеченим сім’ям, і якщо б ми в цій програмі залишили прожитковий мінімум як такий, то в рамках цієї програми піднімати прожитковий мінімум простіше, ніж піднімати його повністю по всій системі", - наголосила міністр.

Соколовська зробила акцент на потребі у гнучкості системи, і наголосила на перевазі встановлення виплат в абсолютних, не прив’язаних до прожиткового мінімуму цифрах.

"Законом про держбюджет ми кожного року можемо встановлювати конкретні пріоритети, які ми зараз підтримуємо, в абсолютних цифрах. Наприклад, щорічно можна визначати, що така-то допомога становитиме 1 тис грн, а наступного року, через кілька років, коли ми вийдемо з проблеми, яку ми вирішуємо цією допомогою, це може змінюватися. Система має бути гнучкою і відповідати потребам, які є в конкретний момент", - підкреслила міністр соціальної політики.

Нагадаємо також, що Соколовська підтвердила неможливість запровадження накопичувальної пенсійної системи найближчим часом.