У Жеваго розповіли, чому він не прийшов до ДБР за повісткою

Костянтин Жеваго не зміг прибути до Державного бюро розслідувань у зв’язку з проходженням лікувальних заходів закордоном, що є поважною причиною, яка передбачена статтею 138 Кримінального процесуального кодексу.

Про це повідомила прес-служба Жеваго Економічній правді.

"Костянтину Жеваго не був відомий процесуальний статус у кримінальному провадженні, з приводу якого він викликається до ДБР, не була надана інформація чи він є стороною чи іншим учасником даного кримінального провадження, ніколи не викликався, не надавав пояснення і не допитувався в ньому, навіть в якості свідка", - заявили у прес-службі.

"Таким чином порушуються вимоги статей 135 та 137 Кримінального процесуального кодексу щодо порядку виклику в кримінальному провадженні та його змісту", - додали у олігараха.

На думку прес-служби, відбувається публічне розповсюдження "недостовірної інформації" щодо Жеваго.

"Такі дії не тільки порушують його права та законні інтереси як громадянина України, а й завдають прямих репутаційних і економічних збитків бізнесу, де Жеваго є акціонером і до якого він має відношення та, як наслідок, підривають міжнародний авторитет і економіку нашої держави, а також ставлять під загрозу подальшу реалізацію значних інвестиційних проектів в Україні", - повідомили в прес-службі.

Нагадуємо:

Держбюро розслідувань заочно вручило підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго, якого раніше перевіряли на причетність до схеми з розтрати та легалізації 2,5 мільярдів гривень банку "Фінанси та Кредит".

У серпні Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

На причетність до злочину також перевіряли народного депутата.

Заступник голови Державного бюро розслідувань Ольга Варченко тоді повідомила, що матеріали, зібранні слідством, дають підставу вважати що екс-заступник голови правління банку, начальник одного із управлінь фінустанови та інші топ-менеджери причетні до організації злочинної схеми з розтрати грошей банку.

Про підозру також було повідомлено п’ятьом топ-посадовцям банку, двоє з яких зараз оголошено у міжнародний розшук.

Економічна правда