НБУ оштрафував "Сбербанк" на 95 мільйонів

Національний банк наклав штраф на дочку російського "Сбербанку" в Україні у розмірі 94,736 мільйона гривень за повторне вчинення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Санкції накладені, зокрема, за проведення (в тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабних фіноперацій з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

НБУ нагадує, що неодноразово застосовував заходи впливу до банку за подібні фінансові операції в 2015 та 2017 роках.

Регулятор додає, що ще однією причиною штрафу стало проведення фінансових операцій, які полягають в розрахунках платіжними картками за кордоном в установах, які проводять азартні ігри.

Після отримання попереднього акту перевірки НБУ, в якому було зафіксовано здійснення банком такої ризикової діяльності на загальну суму понад 1 млрд грн, банк не припинив її, змінив схему видачі готівки і в рази збільшив обсяг операцій.

Як наголошується в повідомленні регулятора, він також оштрафував на 450 тис грн Райффайзен Банк Аваль за невиконання обов'язку виявляти факт приналежності клієнта або його представника до національних публічних діячів і пов'язаних з ними особами при здійсненні ідентифікації, а також за неналежне виконання вимог у сфері управління ризиками.

Крім того НБУ наклав штраф 3 млн грн на банк "Глобус" за порушення банком вимог щодо ідентифікації клієнтів та за проведення операцій з купівлі "сміттєвих" цінних паперів за рахунок коштів, що надходять на підставі документів, що містять недостовірну інформацію.

До банків ПУМБ і "Фамільний" регулятор застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження.

Економічна правда