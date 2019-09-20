Всі розділи
Укр / Рус

"Нафтогаз" розпочав імпорт електроенергії з Білорусі

П'ятниця, 20 вересня 2019, 12:43

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", що входить до Групи "Нафтогаз", розпочала імпорт електроенергії з Білорусі та її продаж на українському ринку.

Про це повідомляє прес-служба Групи.

"Група Нафтогаз використовує всі можливості, щоб запропонувати клієнтам енергетичні продукти на найкращих умовах. Зокрема, ми диверсифікуємо закупівлі електроенергії, розпочали її імпорт за довгостроковим контрактом з "Беленерго", – зазначив директор з інтегрованого газового бізнесу Нафтогазу Андрій Фаворов.

Перші імпортовані обсяги компанія вже реалізувала на ринку "на добу наперед" та на балансуючому ринку.

Нагадаємо:

З 1 липня в Україні почав функціонувати новий ринок електричної енергії.

На засіданні 18 вересня Рада дозволила імпорт електроенергії в Україну з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами.

Раніше Україна вперше в історії поставила електроенергію зі Словаччини та Угорщини, що відбулося в межах так званого Бурштинського енергоострова.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" займається постачанням газу та електроенергії на всій території України.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Нафтогаз Білорусь електроенергія

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Директор "Нафтогазу": нам все одно треба готуватися до зупинки транзиту газу з 1 січня 19 вересня 2019, 20:41
Міністр енергетики розповів про модель анбандлінгу "Нафтогазу" 18 вересня 2019, 15:24
Кабмін передав "Магістральні газопроводи" міністерству фінансів 18 вересня 2019, 13:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!