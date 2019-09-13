Абромавичус виступає проти підпорядкування "Укроборонпрому" Міноборони

Голова концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавичус виступає проти того, щоб акціонером держпідприємства було Міністерство оборони.

Про це він сказав "Радіо Свобода" у кулуарах форуму "Ялтинської європейської стратегії".

"Зараз акціонером, можна так сказати, "Укроборонпрому" є Міністерство економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства. І думка про те, що це може бути Міністерство оборони – це не є остаточне рішення", - заявив Абромавичус.

Він вважає, що у Міноборони є конфлікт інтересів.

Крім того, у Міністерства оборони є інші оборонні підприємства, які в дуже поганому стані.

"Тому в Міноборони, на жаль, нема якісного підходу до управління державними підприємствами. Тому я б хотів, щоб "Укроборонпром" залишився під Міністерством економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства", - зазначив голова "Укроборонпрому".

Нагадаємо:

Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що акціонером державного концерну "Укроборонпром" імовірно стане не Кабмін, як зараз, а Міністерство оборони.

Данилюк додав, що це рішення "затвердили". Також, за його словами, на підприємство чекає серйозна оптимізація.

30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

5 вересня Абромавичус доручив розслідувати підписання екс-гендиректором "Укроборонпрому" Павлом Букіним наказу про зміну статуту ДК "Укрспецекспорт".

3 вересня журналісти "Бігус.інфо" оприлюднили інформацію про те, що Букін, до свого звільнення з посади гендиректора концерну, змінив статут ДК "Укрспецекспорт". Зміни до статуту суттєво обмежили повноваження "Укроборонпрому" з управління підприємствами-спецекспортерами.

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні, зокрема, фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський і на той час керівник "Укрспецекспорту" Павло Букін.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами постачав контрабандні російські деталі для військової техніки. Держпідприємства купували деталі у фірм-прокладок за завищеною ціною. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

Так, "Укроборонпром" закупив російські деталі для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони. 80% авансу розділили між собою учасники схеми. Як свідчить їхнє листування, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – Павло Букін.