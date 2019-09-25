BlaBlaCar оголосив про купівлю білетного сервісу Busfor

Найбільший у світі карпулінговий сервіс для міжміських поїздок BlaBlaCar оголосив про об’єднання зусиль з компанією Busfor, сервісу з пошуку та купівлі автобусних квитків.

Про це повідомляє прес-служба BlaBlaCar.

Зазначається, що технології Busfor дозволяють придбати автобусні квитки на рейси понад 7000 перевізників в країнах Центральної та Східної Європи, що робить компанію лідером в сфері онлайн-дистрибуції.

"Об’єднавши зусилля з Busfor, BlaBlaCar отримав би виняткові технології дистрибуції, бронювання та продажу автобусних квитків, до яких підключені автовокзали та автостанції в регіоні з населенням понад 300 млн осіб. Спільними зусиллями обидві компанії змогли б значно краще задовольняти потреби пасажирів і автобусних перевізників, а також прискорити темпи цифровізації автобусного ринку.

Об’єднання зусиль BlaBlaCar і Busfor не передбачає скорочення співробітників компаній або припинення діючих партнерств. Менеджмент обох компаній збереже свої позиції в рамках загальної структури", - йдеться у повідомленні.

У BlaBlaCar зазначають, що рішення прийнято в рамках загальної стратегії розвитку: компанія прагне стати глобальним маркетплейсом для автодорожніх поїздок, об'єднавши на одній платформі карпулінгові і автобусні пропозиції, щоб дати пасажирам широкий вибір транспортних засобів.

Очікується, що закриття угоди відбудеться у 4 кварталі 2019 року, оскільки необхідно отримати регуляторні схвалення.

Нагадаємо:

Сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar назвав Україну серед топ-3 країн за швидкістю розвитку - у січні-червні 2019 року український ком'юніті BlaBlaCar перетнув позначку у 5 мільйонів користувачів.

Економічна правда