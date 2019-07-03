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BlaBlaCar назвав Україну серед топ-3 країн за швидкістю розвитку сервісу

Середа, 3 липня 2019, 13:34

Сервіс пошуку попутників для автомобільних поїздок BlaBlaCar назвав Україну серед топ-3 країн за швидкістю розвитку - у січні-червні 2019 року український ком'юніті BlaBlaCar перетнув позначку у 5 мільйонів користувачів.

Про це повідоили у прес-службі сервісу, передає "Інтерфакс-Україна".

У компанії заявили, що за останні два роки активність на платформі BlaBlaCar в Україні зросла більше ніж на 150%, щодня поїздки здійснюють кілька десятків тисяч осіб. Водночас ком'юніті сервісу загалом у світі досяг 75 мільйонів користувачів у 22 країнах (3,4 млн у середньому на країну).

"У піковий час (різдвяні, великодні свята) на платформі публікується понад мільйон вільних місць. Із них 80% - поїздки по Україні, 20% - міжнародні (Польща, Німеччина, Чехія та інші країни)", - зазначили у прес-службі.

У BlaBlaCar вважають, що на швидкі темпи зростання платформи вплинуло збільшення пасажиропотоку в містах-мільйонниках (Київ, Одеса, Дніпро, Харків і Львів).

"Щомісяця сервіс фіксує більш як 45 тисяч унікальних місць відправлення та прибуття по всій території України, що з'єднують більш як 90% населених пунктів країни.

Особливо актуально це для невеликих міст і сіл, де немає прямого автобусного або залізничного сполучення і які розташовані далеко від великих транспортних вузлів і магістралей ", - підкреслили в компанії. 

Зазначається, що BlaBlaCar планує продовжити покращувати продукт в Україні і зосередитися на створенні маркетплейса для автодорожніх поїздок.

Нагадуємо:

BlaBlaCar планує ввести повноцінну платну підписку на свій сервіс для українців вже в цьому році.

З 10 жовтня сервіс почав впроваджувати в Україні платний доступ до бронювання місць у водіїв.

BlaBlaCar заснована в 2006 році у Франції.

Сервіс почав працювати на території України в лютому 2014 року. Через 4 роки український ринок увійшов у топ швидко зростаючих країн для BlaBlaCar.

За 9 місяців 2018 року сервіс вперше став прибутковим з моменту заснування в 2006 році.

Читайте інтерв'юСпівзасновник BlaBlaCar Ніколя Брюссон: Україна не є прибутковим сегментом для компанії

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Економічна правда
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