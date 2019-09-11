Монетами 1, 2 і 5 копійок не можна буде розраховуватися вже з 1 жовтня

Монети номіналом 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку в Facebook.

Монети зазначених номіналів можна без обмежень і безкоштовно обміняти на монети і банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

"З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 і 5 копійок не братимуть під час розрахунків за товари і послуги, а Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу", - йдеться в повідомленні.

У той же час можна буде без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети і банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років:

протягом першого року з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2020 року включно - у всіх відділеннях українських банків;

протягом трьох років з дати вилучення їх з обігу - до 30 вересня 2022 року включно - в Національному банку та уповноважених банках ("Ощадбанк", "Приватбанк", "Райффайзен Банк Аваль").

Крім того, почнеться поступове вилучення з обігу монет номіналом 25 копійок. На відміну від 1, 2 і 5 копійок, 25 копійок поки що залишаться в готівковому обігу. Але ті монети, що будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг і поступово їх буде ставати все менше.

Економічна правда