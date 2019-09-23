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Запаси газу у підземних сховищах на чверть перевищують показники попередніх сезонів

Понеділок, 23 вересня 2019, 12:50

Україна з 4 квітня по 21 вересня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах у 2,3 рази - до 19,9 мільярдів кубометрів.

Про це свідчать оперативні дані "Укртрансгазу".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", цей обсяг перевищує показник запасів 21 вересня 2018 року на 26,2%, 21 вересня 2017 року - на 24,7%.

Сховища країни 1-21 вересня поповнилися на 1,6 млрд кубометрів, що становить середньодобове закачування 77,2 млн кубометрів, у серпні воно становило 77,5 млн кубометрів.

Нагадаємо:

Україна закачала до своїх підземних сховищ понад 19 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону - стільки газу у сховищах не було з 2011 року.

Економічна правда

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ПСГ газ

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