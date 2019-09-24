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На Одещині в тестовому режимі запустили перший пором з Румунією

Вівторок, 24 вересня 2019, 13:10
 

23 вересня на Одещині відбулося тестове випробовування роботи поромного комплексу "Орлівка" між селищем Орлівка та румунською Ісакчею. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Оформлення осіб та транспортних засобів пройшло у раніше заявлені часові показники та без технічних затримок. Під час здійснення контрольних заходів прикордонники ще раз протестували роботу технічних засобів, а також перевірили організацію взаємодії зі співробітниками контролюючих служб та поромного комплексу", - йдеться в повідомленні.

"Тести підтвердили повну готовність гідротехнічних споруд по обидва боки до приймання і відправлення вантажопасажирських поромів", - написав на своїй сторінці у Facebook заступник голови Одеської обласної ради Юрій Дімчогло. 

Він додав, що повне відкриття переправи Орлівка - Ісакча відбудеться після остаточної готовності обладнання митних та прикордонних служб Румунії.

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Економічна правда

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інфраструктура Одеса Румунія

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