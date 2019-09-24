Милованов обіцяє негайно розблокувати велику приватизацію
Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства 24 вересня подасть до Кабінету міністрів кандидатури п'яти інвестиційних радників для запуску великої приватизації.
Про це сказав на Visa Cashless Forum 2019 міністр Тимофій Милованов, передає Liga.net.
"Сьогодні я розблокую п'ятьох радників великої приватизації Фонду держмайна і подам кандидатури в уряд", - сказав Милованов.
Він також додав, що після прийняття закону про приватизацію список великої приватизації поповнить ще 21 компанія.
"Це хороша можливість для бізнесу взяти участь в цьому", - зазначив міністр.
У Фонді держмайна заявляли, що перші продажі об'єктів великої приватизації можливі вже до кінця року, якщо Кабмін до 30 вересня затвердить інвестиційних радників на вже відібрані підприємства: Одеський припортовий завод, вугільну компанію "Краснолиманська", Індар, завод "Електроважмаш", Об'єднану гірничо хімічну компанію.
Нагадуємо:
Верховна Рада підтримала кандидатуру Дмитра Сениченка на посаду голови Фонду державного майна.
Сениченко, виступаючи перед народними депутатами, зазначив, що на посаді планує забезпечити ефективне керування державним майном і забезпечити приватизацію визначених для цього об’єктів.
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