На Одеській залізниці виявили нестачу брухту на 800 тисяч

На станції Кропивницький регіональної філії "Одеська залізниця" виявили нестачу понад 103 тонни металобрухту вартістю близько 800 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Зазначається, що нестачу виявили фахівці департаменту економічної та інформаційної безпеки УЗ під час проведення інвентаризації.

"Матеріали перевірки були передані до правоохоронних органів. За результатами розслідування місцева прокуратура Кіровоградської області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. На даний час триває досудове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційоного суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Укрзалізниці у сумі понад 98 мільйонів гривень.

Економічна правда