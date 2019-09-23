САП скерувала до Антикорсуду справу про заволодіння коштами Укрзалізниці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційоного суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Укрзалізниці у сумі понад 98 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба САП.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами УЗ в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум".

Але фактично вказані матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів", - йдеться у повідомленні.