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САП скерувала до Антикорсуду справу про заволодіння коштами Укрзалізниці

Понеділок, 23 вересня 2019, 10:19

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до Вищого антикорупційоного суду обвинувальний акт стосовно 6 осіб у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Укрзалізниці у сумі понад 98 мільйонів гривень.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба САП.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2016-2017 років службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" ПАТ "Укрзалізниця", зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами УЗ в сумі 98,2 млн грн шляхом документального оформлення безтоварних операцій з придбання мазуту флотського і дизельного пального у ТОВ "Скела Терциум".

Але фактично вказані матеріали не поставлялись ні до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ні до орендованих резервуарів", - йдеться у повідомленні.

Серед обвинувачених - 4 службові особи Філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" та 2 - керівники приватних комерційних установ, які задіяні у незаконному заволодінні коштами.

"Дії вказаних осіб кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівник підприємства, яке отримало кошти за нібито поставлене паливо, у подальшому вчинив з ними фінансові операції з метою їх легалізації, у зв’язку з чим його дії додатково кваліфіковано за ч. 3 ст. 209 КК України", - зазначили у САП.

Економічна правда

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Укрзалізниця суд

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