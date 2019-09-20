В "Укравтодорі" кажуть, що звільнили скандального співробітника

Керівником "Укравтодору" підписано наказ про звільнення за власним бажанням начальника Відділу контролю та документального забезпечення Богдана Юлика.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"У зв’язку із непорозумінням, яке виникло в медіа щодо звільнення одного зі співробітників Укравтодору, офіційно підтверджуємо громадськості інформацію про те, що керівником установи підписано наказ про звільнення за власним бажанням начальника Відділу контролю та документального забезпечення Богдана Юлика згідно із наданою заявою співробітника", - йдеться у повідомленні.

Що цьому передувало

Новопризначений міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив в інтерв’ю "Економічній правді", що керівник "Укравтодору" Славомір Новак буде звільнений з посади.

Причина — нібито Юлик не звільнений, а перебуває на лікарняному.

"Новак мені сказав, що Богдан Юлик на цьому тижні за власним бажанням пішов. Сьогодні я дізнаюсь, що він начебто пішов на якісь лікарняні", - сказав він.

"Якщо мене будуть вводити в оману в таких елементарних речах, де є запит суспільства і скандал на скандалі був із цим Юликом, я вважаю, що це спроба мене політично підставляти. Я не дам цього зробити. З Новаком ми попрощаємося", - заявив Криклій.

Нагадуємо:

Богдан Юлик був фігурантом скандалу, пов’язаного із розділенням доріг на Тернопільщині на шматки по 40 метрів для уникнення тендерів.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначав, що буде чекати реакції Національного антикорупційного бюро.

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Економічна правда