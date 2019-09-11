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Українського "шампанського" не буде: ВР ухвалила у першому читанні законопроект про географічні зазначення

Середа, 11 вересня 2019, 13:38

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

Відповідне рішення підтримали 310 депутатів.

Зазначається, що цей законопроект є частиною зобов'язань України у межах угоди про асоціацію. Він забезпечить захист іноземних географічних зазначень та створить підстави для створення таких зазначень в Україні.

"Метою прийняття проекту закону є забезпечення виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства щодо охорони прав на географічні зазначення із правом ЄС", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Географічне зазначення -  це назва або позначення, котрі ідентифікують товар як такий, що походить з певної території, країни, регіону або місцевості і особлива якість, репутація та інші важливі характеристики, які значною мірою пов'язані із його географічним походженням. Приклади зареєстрованих географічних зазначень - пармезан, фета, коньяк, шампанське.

Економічна правда

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