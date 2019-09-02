Абромавичус пояснив, чому очолив "Укроборонпром" без конкурсу

Екс-міністр економіки Айварас Абромавичус очолив "Укроборонпром" у зв'язку з тим, що на концерні почали відбуватися речі, які "могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни".

Про це він сказав, приступивши до виконання обов'язків 2 вересня, повідомляє прес-служба Укроборонпрому.

"Вперше в історії директор "Укроборонпрому" мав бути обраний на конкурсній основі, а не шляхом політичних домовленостей. Але поки тривала процедура спецперевірки кандидатів, у концерні почали відбуватися речі, що могли мати негативні наслідки для національної безпеки країни", – заявив новообраний генеральний директор.

"Зокрема, без погодження з Наглядовою радою переписувалися статути підприємств-учасників концерну, у ЗМІ почали з’являтися витоки таємних контрактів, до яких не мали доступ навіть члени Наглядової ради, а на самих підприємствах колишнім керівництвом була створена атмосфера нездорової конкуренції та боротьби за посади.

Нам почали надходити негативні сигнали від наших контрагентів та міжнародних партнерів. Все це загрожувало суттєвими репутаційними втратами як самого концерну, так і держави, чого ми допустити не могли.

Зрештою спільно з президентом ми дійшли однакового висновку про необхідність очолити концерн та увійти в його операційну роботу", - пояснив він.

Водночас конкурс на посаду гендиректора Укроборонпрому планують оголосити до кінця року.

Нагадаємо:

Генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" став екс-міністр економічного розвитку, голова наглядової ради коцерну Айварас Абромавичус.

Економічна правда