Вартість житла в новобудовах Києва знижується

За підсумками серпня середня вартість житла в новобудовах Києва знизилася на 1,7% і становить 23,1 тисячі гривень за квадратний метр.

Про це повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

Порівняно із серпнем 2018 року, середня ціна на нове житло збільшилася на 1,32%.

Суттєвим фактором, що спричинив зниження вартості житла, стало зміцнення гривні по відношенню до американського долара.

"Окремо на ціни вплинуло бажання забудовників підігріти інтерес покупців до нового сезону літніми дисконтами. У багатьох ЖК діяли акційні пропозиції, які завершились до 31 серпня", - сказала експертка.

Проте восени, на погляд Берещак, існує висока імовірність зростання середньої вартості на квадратний метр в ЖК.

"Очікується подальше здорожчання будматеріалів, зокрема цегли, бетону, арматури, що позначиться на квадратних метрах. За таким сценарієм ціни виростуть на 1-3%. Якщо ж долар суттєво підскочить або будуть якісь інші зовнішні фактори, то збільшення вартості м2 може сягнути 2-5%", - зазначила вона.

Зі слів Берещак, за підсумками серпня мінімальна вартість квартири становить 16,3 тис грн/м2, що на 1,88% більше, аніж за підсумками липня. Порівняно із серпнем 2018 року мінімальна вартість житла збільшилася на 4,49%.

На думку Берещак, осінь принесе чимало змін, що можуть позначитися на первинному ринку житла. Перезапуск уряду і парламенту гарантує суттєві зміни для будівельної галузі.

Новопризначений прем’єр-міністр вже анонсував зміну керівництва Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Фахівці 3m2 проаналізували 267 житлових комплексів, серед яких 179 з терміном введення в експлуатацію у 2019-2021 роках.

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