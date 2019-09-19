ФРС США вдруге поспіль знизила ставку

Комітет з відкритих ринків Федеральної резервної системи США за підсумками засідання 18 вересня прийняв рішення знизити ставку по федеральних фондах на 0,25 процентного пункту, до 1,75-2% річних.

Про це повідомляється на офіційному сайті ФРС.

Другий за останні два місяці крок щодо пом'якшення політики опустив вартість доларових позик до мінімуму з початку 2018 року.

В реальності ставки Федрезерву будуть ще нижчими: за операціями на грошовому ринку вони встановлені в діапазоні 1,7-1,8% річних.

Хоча ринок чекав чергового зниження з майже 100-відсотковою впевненістю, для керівництва ФРС липневе засідання обернулося розбіжностями і розколом: вперше з 2016 року відразу 3 з 17 голосуючих членів FOMC не підтримали підсумкове рішення.

У релізі, пояснюючи своє рішення, ФРС відзначає "ризики для економіки з боку міжнародних подій", натякаючи на Brexit і торгові війни, але при цьому підвищує прогноз зростання ВВП США з 2,1% до 2,2% (на 2019 рік).

Інфляція залишається "помірною", наполягає ФРС, незважаючи на те, що базова інфляція (без урахування цін на продовольство і енергоносії) - на максимумі з 2008 року і вище цільового рівня (2,1% замість 2%).

Рівень безробіття в США, за очікуваннями ФРС, в 2019 році становитиме 3,7% проти раніше очікуваних 3,6%. У наступні три роки регулятор прогнозує поступове зростання безробіття: 3,7% в 2020 році, 3,8% - в 2021-м, 3,9% - у 2022-му.

Наступне засідання комітету відбудеться 29-30 жовтня.

Ринок ф'ючерсів на ставку закладає три зниження до кінця 2020 року, але в керівництві ФРС прихильники пом'якшення поки в меншості: 7 з 17 на поточний рік і 8 з 17 - на наступний.

Глава центробанку Джером Пауелл сказав, що "помірних" дій регулятора має бути достатньо для підтримки економічного зростання США, передає Bloomberg.

"Ми зробили цей крок для того, щоб допомогти економіці США залишитися сильною перед лицем ряду значимих обставин і щоб забезпечити страховку від ризиків, що зберігаються. Ослаблення глобального зростання та торгова політика чинять тиск на економіку", - сказав Пауелл.

Незабаром після оголошення рішення ФРС президент США Дональд Трамп написав у Твіттері, що монетарна влада знову допустили промах, не знизивши ставку сильніше, і що у них немає "ні чуття, ні здорового глузду, ні бачення".

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