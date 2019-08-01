Центробанк США знизив ставку вперше з часів фінансової кризи 2008 року

Федеральна резервна система США 31 липня вперше з грудня 2008 року пішла на пом'якшення грошово-кредитної політики і знизила ставку федеральних фондів на 0,25 процентного пункту.

Про це йдеться на офіційному сайті регулятора.

З 1 серпня ставка федеральних фондів, що регулює вартість доларових кредитів по всьому світу, буде встановлена ​​в діапазоні 2-2,25% річних.

Крім того, з 1 серпня, на два місяці раніше запланованого терміну, ФРС припиняє операції зі скорочення балансу.

Відтепер кошти від погашення казначейських облігацій на балансі ФРС будуть направлятися на покупку нових аналогічних паперів. Кошти від погашення і купонні доходи за іпотечними бондами на суму до 20 млрд доларів також будуть направлятися на покупку державного боргу.

В рамках операцій зі скорочення балансу ФРС майже два роки вилучала з системи доларову ліквідність, стиснувши її на 550 млрд доларів.

У своєму релізі ФРС, констатуючи "силу ринку праці", прискорення споживчих витрат і "помірне" зростання економіки, називає єдину причину розвороту політики - "наслідки подій на світовій арені для майбутнього економіки".

ФРС недвозначно натякає на загрози, які надходять від торгових воєн, через які оборот світової торгівлі стиснувся рекордно з 2009 року, економіка Євросоюзу застрягла в стагнації, економіка Китаю сповільнилася до мінімуму за 27 років, а ряд країн, включаючи Південну Корею і Бразилію, скотилися в рецесію.

Рішення по ставці прийнято не одноголосно - президент Федерального резервного банку Канзасу Естер Джордж і глава ФРБ Бостона Ерік Розенгрен висловилися за те, щоб зберегти її на колишньому рівні.

Ринки чекають подальшого зниження ставки - ще на 1 процентний пункт до кінця 2020 року.

Індекс долара, що відображає курс до 6 ключових валют, відреагував зростанням і оновив максимальні значення більш ніж за два роки. Він додав 0,55% і знаходився на позначці 98,363 пункту, максимальної із травня 2017 року. Євро до долара оновив дворічний мінімум, падаючи 0,8% - до 1,1067 долара за євро.

Ринок акцій США обвалився рекордно з травня: індекс Dow Jones втратив 1,23%, S&P500 – 1,08%, а високотехнологічний Nasdaq – 1,19%.

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення ФРС, назвавши його недостатнім, і звинуватив в цьому главу регулятора Джерома Пауелла.

"Пауелл як завжди розчарував нас, але він хоча б покінчив з періодом кількісного посилення, який не повинен був починатися - і не було б інфляції. У будь-якому випадку, ми у виграші, але очевидно, що великої підтримки від ФРС мені не отримати", - написав Трамп в Twitter.

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Нагадуємо:

З червня 2006 року і до 2015 року ФРС послідовно знижувала вартість грошей - спочатку акуратними кроками з 5,25% до 4,25% річних (до кінця 2007 року), потім, на фоні іпотечної кризи, - різкіше, до 3% до січня і 2% - до квітня 2008 року.

На фоні обвалу ринків восени 2008 року ФРС послідовно знизила ставку до 1,5%, до 1%, а в грудні - до історичного мінімуму в діапазоні від 0 до 0,25%.

Економічна правда