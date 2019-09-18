Єврокомісія офіційно анонсувала тристоронні переговори щодо транзиту газу
Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.
Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.
"Завтра, 19 вересня, в Брюсселі відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу через Україну після 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Головуватиме під час переговорів віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.
Перед тристоронніми консультаціями Шефчович проведе окремі двосторонні зустрічі з делегаціями України і РФ. Крім міністрів енергетики двох країн, в переговорах братимуть участь керівники Нафтогазу і Газпрому.
Сторони мають намір обговорити, як відобразити енергетичні правила ЄС в майбутній угоді, а також тривалість контракту, необхідні гнучкі обсяги поставок і тарифи.
Нагадаємо:
Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.
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Економічна правда
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