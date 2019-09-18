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Єврокомісія офіційно анонсувала тристоронні переговори щодо транзиту газу

Середа, 18 вересня 2019, 17:13

Єврокомісія підтвердила проведення 19 вересня тристоронніх переговорів щодо транзиту газу між Євросоюзом, Україною та Росією.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Завтра, 19 вересня, в Брюсселі відбудеться третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Росією і Україною про довгостроковий транзит газу через Україну після 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Головуватиме під час переговорів віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович.

Перед тристоронніми консультаціями Шефчович проведе окремі двосторонні зустрічі з делегаціями України і РФ. Крім міністрів енергетики двох країн, в переговорах братимуть участь керівники Нафтогазу і Газпрому.

Сторони мають намір обговорити, як відобразити енергетичні правила ЄС в майбутній угоді, а також тривалість контракту, необхідні гнучкі обсяги поставок і тарифи.

Нагадаємо:

Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар у коментарі "Економічній правді" заявив, що Україна і Росія до кінця 2019 року не дійдуть згоди щодо підписання нового контракту на транзит природного газу.

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Економічна правда

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транзит газу Єврокомісія

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