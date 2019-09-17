Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 2,8 мільярда
Вівторок, 17 вересня 2019, 19:11
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,8 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
"На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 2,8 млрд грн, більша частина з яких склали надходження від 3-річних ОВДП. Мінфін продовжує обмежувати пропозицію ОВДП та завдяки цьому знижувати ставки залучення коштів в державний бюджет", - йдеться у повідомленні.
Ставки дохідності за всіма ОВДП знижені та склали:
- за 3-місячними ОВДП — 16,0% (зниження на 25 базисних пунктів (бп));
- за 1-річними ОВДП — 15,29% (зниження на 23 бп);
- за 3-річними ОВДП — 15,7% (зниження на 30 бп).
Нагадаємо:
10 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярдів гривень.
Економічна правда
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