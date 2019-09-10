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Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 16,5 мільярдів

Вівторок, 10 вересня 2019, 19:09

На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярдів гривень.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Підкреслюється, що Мінфін, враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих в доларах США, з терміном обігу 1,5 та 2 роки за ставками 5,25% та 5,5% відповідно, значно понизивши попередні ставки дохідності.

Ставки дохідності за гривневими ОВДП також були знижені та склали:

  • за 6-місячними ОВДП — 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів);
  • за 1-річними ОВДП — 15,52% (зниження на 43 бп);
  • за 2-річними ОВДП — 15,95% (зниження на 35 бп).

Нагадаємо:

3 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,9 мільярда гривень.

Економічна правда

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