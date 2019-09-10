Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 16,5 мільярдів
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 16,5 мільярдів гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Підкреслюється, що Мінфін, враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, здійснив розміщення облігацій внутрішньої держпозики, номінованих в доларах США, з терміном обігу 1,5 та 2 роки за ставками 5,25% та 5,5% відповідно, значно понизивши попередні ставки дохідності.
Ставки дохідності за гривневими ОВДП також були знижені та склали:
- за 6-місячними ОВДП — 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів);
- за 1-річними ОВДП — 15,52% (зниження на 43 бп);
- за 2-річними ОВДП — 15,95% (зниження на 35 бп).
Нагадаємо:
3 вересня на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,9 мільярда гривень.
Економічна правда
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