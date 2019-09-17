Бізнес-спільнота занепокоєна останніми подіями навколо Приватбанку та Гонтаревої - ЄБА

Бізнес-спільнота, об’єднана Європейською Бізнес Асоціацією та Американською торговельною палатою в Україні, глибоко стурбована останніми подіями навколо Приватбанку та екс-очільниці Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це йдеться у заяві ЄБА.

"Подібні ситуації однозначно дають як бізнесу, так і інвесторам, тривожний сигнал та ставлять під питання безпеку, справедливість та рівність усіх перед законом в Україні", - підкреслили в організації.

"Націоналізація Приватбанку в 2016 році стала важливим кроком для забезпечення фінансової та макроекономічної стабільності в Україні, сприяючи стійкості всієї банківської системи.

Бізнес-спільнота закликає президента, уряд та правоохоронні органи належним чином реагувати на такі випадки, керуючись принципами справедливості, рівності та захищеності всіх громадян, незалежно від посад та політичних поглядів", - йдеться у заяві.

Організації зазначають, що забезпечення макроекономічної стабільності, незалежності Нацбанку та продовження співпраці з МВФ для сталого економічного зростання України також мають бути непохитними пріоритетами всіх гілок влади.

Нагадаємо:

Підозри слідчих, які 11 вересня провели обшук у головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пов'язані з наймом Приватбанком рекрутингових компаній.

У ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом спалили дотла.

30 серпня екс-глава НБУ повідомила, що її збив автомобіль у центрі Лондона, – їй зробили одну операцію і в найближчі дні проведуть ще одну.

Гонтарева припускала, що до аварії причетний олігарх Ігор Коломойський: Він заперечував.

Крім того, в ніч на 5 вересня підпалили автомобіль, зареєстрований на невістку ек-голови НБУ, яку також звуть Валерія Гонтарєва.

12 вересня Державне бюро розслідувань проводило обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Валерія Гонтарєва очолювала Нацбанк у 2016 році під час націоналізації ПриватБанку, яким володів Ігор Коломойський. Зараз вона живе і працює у Великобританії.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.

27 серпня Печерський райсуд Києва дав Держбюро розслідувань дозвіл на силовий привід Гонтаревої на допит у справі про зловживання службовим становищем членами правління Нацбанку.

Гонтарева заперечувала свою причетність до "справи Курченка" й пропонувала слідчим прилітати до Лондона.

Гонтарева заявляла, що Коломойський погрожує їй, бо вона є його "головним ворогом".

Коломойський запевняв, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Економічна правда