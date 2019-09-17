Суд в Гаазі розгляне претензії РФ до покупки Приватбанком кримських активів

Постійна палата арбітражного суду в Гаазі прийняла до розгляду доводи Російської Федерації, яка стверджує про незаконність придбання Приватбанком активів в Криму.

Про це повідомляє міністерство юстиції РФ.

"12 вересня 2019 року міжнародний арбітражний трибунал погодився розглянути доводи Росії про незаконне придбання Приватбанком активів в Криму. Арбітри дозволили представити докази того, що банк, який перебував під контролем українського олігарха Ігоря Коломойського, був незаконним власником майна, яке, за твердженнями позивача, було експропрійовано", - йдеться в повідомленні.

У Мін'юсті РФ стверджують, що Приватбанк і особи, що його контролювали, приховали відомості про неодноразове порушення закону з метою отримання активів, в тому числі про дії корупційного характеру.

"Після того, як Російська Федерація повідомила про них (відомості - ред), трибунал підтвердив, що заслухає сторони з цього питання одночасно з запереченнями держави щодо розмірів збитків банку", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо:

15 лютого 2019 року Постійна палата третейського суду в Гаазі офіційно оприлюднила часткове арбітражне рішення на користь Приватбанку у справі проти РФ.

Раніше в Гаазькому арбітражі заявляли, що РФ повинна захищати українських інвесторів у Криму.

Економічна правда