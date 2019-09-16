Fitch покращило рейтинги Києва, Харкова, Одеси, Дніпра та Львова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті Києва, Львова, Одеси, Дніпра та Харкова до рівня "B" з "B-".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення рейтингів відбулося після підвищення рейтингів України", - наголошується в повідомленнях агентства.

Fitch уточнює, що кредитоспроможність Києва, Львова, Одеси, Дніпра і Харкова на самостійній основі оцінюється на рівні "bb-", який вище, ніж для суверена.

Згідно з релізами, прогнози за всіма рейтингами "позитивні", будь-які зміни суверенного рейтингу спричинять відповідні зміни рейтингів українських міст.

Fitch також повідомило, що підвищило національний довгостроковий рейтинг Києва до рівня "A+ (ukr)" з прогнозом "стабільний" і підтвердило такі ж рейтинги для Харкова, Львова та Дніпра на рівні "AA- (ukr)" з прогнозом "стабільний".

Нагадуємо:

6 вересня Fitch Ratings підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті з рівня "B-" до "B".