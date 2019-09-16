Антимонопольний комітет зацікавився програмою "Газ про запас" від "Нафтогазу"

НАК "Нафтогаз України" не надає споживачам повної і точної інформації про ціну газу в рамках акції "Твоя енергонезалежність" по створенню газового запасу до опалювального сезону. Таким чином споживачі можуть бути введені в оману.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет.

АМКУ стверджує, що Нафтогаз продає споживачам газ, який вони зможуть використовувати взимку, дорожче діючої на нього ціни.

"За результатами проведеного Антимонопольним комітетом аналізу встановлено, що інформація, розміщена на сайті газопостачальної компанії Нафтогаз України щодо продукту Газовий фонд в рамках акції Твоя енергонезалежність, не містить повних і точних умов Додаткової угоди, яку має підписати споживач", - повідомили в Комітеті.

"Якщо ціна на газ взимку буде нижчою, ніж оплачена за акції у вересні, то доведеться сплатити новий обсяг газу за новою, нехай і нижчою, ціною. А за вже придбаний кошти не повернуться - просто цей обсяг буде "чекати", поки ціна знову підвищиться. А якщо ціна так і залишиться нижчою, то перерахунок буде можливий тільки після 1 квітня. І це не просто теорія: діюча ціна на природний газ для населення в серпні 2019 року становила 4770 грн за тисячу кубометрів і була на 226 грн нижче ціни по акції Твоя енергонезалежність", - йдеться в повідомленні АМКУ.

Антимонопольний комітет рекомендував газопостачальній компанії Нафтогаз України та регіональним газопостачальним компаніям припинити поширення неповної та неточної інформації, оскільки це містить ознаки порушення Закону про захист від недобросовісної конкуренції.

Одночасно Комітет звернувся до Нацкомісії з питань енергетики і комунальних послуг з пропозицією вжити заходів щодо забезпечення контролю за дотриманням газопостачальними компаніями ліцензійних умов.

Детальніше про програму читайте у статті: Купити газ за літньою ціною на зиму: все про нову послугу "Нафтогазу". Калькулятор

Нагадуємо:

Продукт "Газовий запас" дозволяє побутовим споживачам придбати заздалегідь необхідні обсяги газу за низькою літньою ціною для використання його протягом опалювального сезону.

Побутовий споживач може закупити на цих умовах до 25 тис. куб. м газу.

Скористатися пропозицією можна до 25 вересня.

Відпускна ціна Нафтогазу газопостачальним підприємствам (газзбутам) в рамках цього продукту становить 4874,42 грн за тис. куб. м без ПДВ, а також без урахування вартості транспортування, розподілу і надбавки постачальника.

Економічна правда