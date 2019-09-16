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Курс валют: гривня побила трирічний рекорд

Понеділок, 16 вересня 2019, 08:52
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 24,71 гривні за долар.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 27,41 гривні (на 13 вересня - 27,22 гривні).

Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Нагадаємо:

НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 13 копійок, встановивши його на 13 вересня на рівні 24,83 гривні за долар.

13 вересня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 24,78 - 24,81 гривні за долар.

Економічна правда

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