Саудівська компанія скорочує видобуток нафти через атаки безпілотників на її НПЗ

Саудівська компанія Saudi Aramco оголосила про скорочення щодобового видобутку нафти на 5,7 млн барелів в результаті атаки безпілотників на її об'єкти.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Саудівська Аравія, як найбільший світовий експортер нафти, щодня поставляє на світовий ринок близько 7 млн барелів. Скорочення видобутку, як вважають експерти, може призвести до стрибка світових цін на нафту.

Водночас, як повідомило Міністерство енергетики США, Вашингтон готовий надати допомогу в стабілізації ринку, і в разі необхідності, може виділити частину своїх стратегічних резервів нафти, що перевищують 600 млн барелів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на суботу безпілотники завдали ударів по об'єктах Saudi Aramco, в результаті чого виникли пожежі. Західні ЗМІ зазначають, що полум'я вдалося загасити. Відповідальність за напад взяли діючі в Ємені повстанці-хусити.

Разом з тим, держсекретар США Майк Помпео заявив, що відповідальність за атаку на об'єкти несе Іран.

"У той же час, як Рухані і Заріф (президент і глава МЗС Ірану – Ред.) вдають, що займаються дипломатією, Тегеран стоїть за приблизно 100 атаками проти Саудівської Аравії. Саме тоді, коли звучать заклики до деескалації, Іран провів безпрецедентну атаку проти світової системи поставок енергії. Немає доказів того, що атаки були проведені з Ємену", - написав він у своєму Твіттері.

Раніше в суботу, за повідомленням Білого дому, президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з наслідним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом, щоб "висловити підтримку права Саудівської Аравії на самооборону".