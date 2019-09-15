Новини вихідних: нова програма МВФ, рекордне зміцнення гривні та приватизація "Центренерго"

Про що всі говорили на вихідних?

Про зміну макропрогнозу. Проект державного бюджету на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом.

Про рекордне зміцнення гривні. НБУ зміцнив офіційний курс гривні на 12 копійок, встановивши його на 16 вересня на рівні 24,71 гривні за долар. Востаннє такі котирування гривні до долара спостерігалися у серпні 2016 року.

Про інвестиції. Прем'єр Олексій Гончарук закликає великий український бізнес інвестувати в проекти в Україні та переконує іноземних інвесторів, що в Україні вони можуть багато заробити.

Про нову программу МВФ. Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про нову позику в розмірі близько 5 млрд доларів.

Про суд щодо "Укртелекому". Верховний суд України ухвалив направити на новий розгляд справу проти ТОВ "ЕСУ" Ріната Ахметова про розірвання договору купівлі-продажу 92,79% акцій "Укртелекому" і стягнення 81,9 млн доларів пені за прострочення виконання зобов'язань з виконання інвестпрограми.

Про приватизацію "Центренерго". Фонд державного майна повинен скасувати своє рішення про недопущення ТОВ "Укрдонінвест" до приватизаційного аукціону з продажу 78% акцій ПАТ "Центренерго".