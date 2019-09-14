Уряд відкоригує макропрогноз при доопрацюванні проекту бюджету

Проект державного бюджету України на 2020 рік, який має бути внесений до парламенту до 15 вересня, базуватиметься на макропрогнозі, затвердженому ще попереднім урядом (зі зростанням ВВП 3,3%).

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук у суботу в кулуарах 16-го Форуму YES, передає "Інтерфакс-Україна".

"Але ми розуміємо, що за наступні два місяці, (коли) для затвердження цього бюджету має відбутися кілька читань, ці цифри буде відкориговано", - сказав він, відповідаючи на запитання, чи буде закладено до проекту держбюджету-2020 заявлену ним мету прискорення зростання до 5% уже наступного року.



Гончарук зазначив, що у зв'язку з тим, що з моменту призначення уряду минуло лише два тижні, варто говорити не так про той бюджет, який буде подано зараз, а про той бюджет, який буде доопрацьовано.

Виступаючи на конференції, прем'єр іще раз наголосив, що завдання збільшити темпи зростання ВВП до 5% наступного року й до 7% - з 2021 року - є здійсненним, і уряд має намір цього досягти, забезпечивши сумарне зростання ВВП на 40% за 5 років.