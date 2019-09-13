Toyota тестує електромобіль на сонячних батареях

Японські компанії Toyota, Sharp і організація NEDO за підтримки уряду країни тестують гібридний автомобіль Prius, оснащений сонячними панелями.

Про це повідомляє видання Рейтер.

"Гібридний автомобіль Prius оснащено ультратонкими сонячними панелями, розробленими для постачання енергії супутникам на орбіті", - зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що елементи живлення встановлені на капоті, даху, спойлері та задньому склі машини.

Передбачається, що панелі дозволять заряджати батареї без підключення до мережі за допомогою розетки і вилки.

Повідомляється, що випробування електромобіля розпочалися в липні, і тепер можна зробити деякі висновки.

Так, заряду в сонячний день, як в русі, так і на парковці, вистачає на 56 кілометрів.

Водночас є і деякі складнощі. Одна з них - це кріплення панелей на вигнутих поверхнях корпусу, зазначає провідний інженер проекту Сатосі Сізукі.

"Оскільки сонячні панелі розроблялися для використання в космосі, необхідно домогтися їх здешевлення для комерційного використання в земних умовах", - сказав Сізукі.

Ефективність зарядки енергетичних елементів зросла з 20% у колишніх моделей до 34% у нових, але вона різко знижується в похмуру або занадто жарку погоду.

Що стосується масового випуску автомобілів на сонячних панелях, то це, за словами учасників експерименту, "справа не найближчого майбутнього".

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що колишній співробітник Toyota створив перший у світі електромобіль-амфібію.

Також нагадаємо, що в планах концерну відкрити у 2019 році безкоштовний доступ до своїх патентів на технології виробництва автомобілів із гібридними двигунами.

Крім того, Toyota інвестує понад 13 мільярдів доларів у розробку батарей для електромобілів.

Економічна правда