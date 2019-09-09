Сума податкового боргу ФОП щороку зростає на 700 мільйонів - Опендатабот

Щороку сума податкового боргу ФОП зростає на 700 мільйонів гривень: у 2017 році загальна заборгованість ФОП складала 3,6 мільярдів гривень, у 2018 - 4,1 мільярда.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зараз українські підприємці винні державі 6 мільярдів гривень.

Підкреслюється, що у реєстрі не вказується реєстраційна адреса ФОП, внаслідок чого понад 35 тисяч підприємців неможливо ідентифікувати.

"Оскільки Державна фіскальна служба не публікує додаткові ідентифікатори ФОП, такі як адреса реєстрації, зовнішні сервіси, такі як Опендатабот, не можуть сповістити підприємців про борг. Ці люди не знають, що у них з’явився податковий борг і не сплачують його", - заявив юрист Опендатабот Микита Підгайний.

"Зараз єдина можливість перевірити свій податковий борг - це зайти в кабінет платника податків на сайті ДФС.

Такий спосіб є неефективним, адже українець має право отримувати всю необхідну інформацію про державу в одному місці. Відкриті дані дають нам можливість зробити це", - підкреслив керівник Опендатабот Олексій Іванкін.

Економічна правда