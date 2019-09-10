"Укрзалізниця" залучає від ЄБРР 100 мільйонів доларів

Укрзалізниця додатково розмістила майже 100 мільйонів доларів єврооблігацій, таким чином цьогорічний загальний випуск євробондів компанії становить близько 600 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів.

"Сьогодні між "Укрзалізницею" та ЄБРР у присутності міністра інфраструктури Владислава Криклія підписано рамкову угоду, відповідно до якої 70 % із залучених 100 млн дол. буде спрямовано на модернізацію залізничної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів TEN-T. Ще 30 % коштів компанія спрямує на оновлення засобів диспетчерської сигналізації і зв’язку, а також на удосконалення системи контролю залізничного трафіку", - зазначається у повідомлені.

Зазначається, за "Укрзалізниця залучає від ЄБРР гроші за найнижчою за 8 років ставкою. Кінцевий термін погашення додаткового випуску — 2024 рік із ефективною ставкою 7.292% річних.

Як зазначив міністр інфраструктури, підписання угоди на найкращих умовах за останні роки свідчить про довіру міжнародних фінансових інституцій до політики уряду.

"Укрзалізниця" залучає від ЄБРР 100 млн дол. США за найнижчою за 8 років ставкою. Ми не тільки декларуємо принципи вільної конкуренції та відкритості, найближчим часом ми розпочнемо активне реформування у сфері залізничних перевезень та безпосередньої на "Укрзалізниці", - прокоментував Криклій.

Також він додав, що співпраця з ЄБРР "є сигналом для інших міжнародних партнерів, з якими ми готові разом втілювати реформи у життя".

За словами керівника "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, завдяки цим заходам товариству вдасться залучити додаткові транзитні вантажі, зменшити час проходження їх територією України і, як наслідок, збільшити фінансові надходження компанії.

Найближчим часом "Укрзалізниця" та ЄБРР планують погодити план імплементації угоди, яким буде визначено повний перелік проектів модернізації.

"Закупівля матеріалів проводитиметься за правилами ЄБРР. Це гарантує, що процес буде максимально прозорим. Учасниками тендеру можуть бути як резиденти України, так і нерезиденти України. Це дасть можливість залучити до закупівлі широке коло учасників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всі роботи планується виконати у 2020 році.

Нагадаємо:

У липні "Укразалізниця" завершила процедуру випуску євробондів, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільйонів доларів.

Євроболігації випустили на 5 років - їх мають погасити у 2024 році, відсоткова ставка за борговими цінними паперами склала 8,25% річних.

Нові євробонди випустили без жодної державної гарантії, тобто сума боргу компанії не вплине на розмір сукупного державного боргу України.

10 вересня стало відомо, що єврооблігації, які Укрзалізниця випустила в липні, допустили до торгів на українському фондовому ринку.