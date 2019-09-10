Євробонди Укрзалізниці продаватимуться на українських біржах

Єврооблігації, які Укрзалізниця випустила у липні, допустили до торгів на українському фондовому ринку.

Відповідне рішення опублікувала Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку.

Загальна вартість євробондів, які випустила УЗ, складає 500 мільйонів доларів. Раніше вони продавались лише на закордонних фондових біржах, тому номінальним емітентом цих цінних паперів вказується компанія Rail Capital Markets Plc.

Нагадаємо:

У липні "Укразалізниця" завершила процедуру випуску євробондів, які забезпечили надходження до компанії у сумі 500 мільйонів доларів.

Євроболігації випустили на 5 років - їх мають погасити у 2024 році, відсоткова ставка за борговими цінними паперами склала 8,25% річних.

Нові євробонди випустили без жодної державної гарантії, тобто сума боргу компанії не вплине на розмір сукупного державного боргу України.

Економічна правда