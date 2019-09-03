Мінфін продав облігацій внутрішньої держпозики на 1,9 мільярда
На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 1,9 мільярда гривень.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
"Мінфін продовжує вводити обмеження на обсяг всіх випусків ОВДП та концентрувати попит на інструменти з довгим строком погашення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в результаті аукціонів ОВДП 3 вересня ставки доходності за всіма інструментами знижено та склали:
за 3-місячними ОВДП - 16,25%; (зниження на 25 базисних пунктів)
за 1-річними ОВДП - 15,95% (зниження на 5 бп);
за 3-річними ОВДП - 16,0% (зниження на 19 бп).
Нагадаємо:
Під час попереднього аукціону з продажу облігацій Мінфін залучив до бюджету 1,77 мільярда гривень.
Економічна правда
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