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Тристоронні переговори щодо газу пройдуть 19 вересня у Брюсселі - ЗМІ

Понеділок, 9 вересня 2019, 11:32

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня", - написав Джозвяк.

Пізніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович офіційно підтвердив, що переговори відбудуться 19 вересня.

"Я переконаний, що прогрес надішле сильний позитивний сигнал як ринку, так і споживачам перед зимовим сезоном", - написав він у Twitter.

Минулого тижня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем, під час якої йшлося в тому числі про підготовку до тристоронніх переговорів.

В уряді заявили, що наразі ведеться активна робота щодо вибору моделі анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна" та підготовка до тристоронніх газових переговорів за участю Росії і ЄС.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Європейська правда

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газ переговори Єврокомісія Росія

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