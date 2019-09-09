Тристоронні переговори щодо газу пройдуть 19 вересня у Брюсселі - ЗМІ

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією відбудуться у Брюсселі наступного тижня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"За даними джерел, газовий тріалог між Європейською Комісією, Україною та Росією відбудеться у Брюсселі 19 вересня", - написав Джозвяк.

Gas trialogue between the European Commission, #Ukraine and #Russia in Brussels on 19 Sep according to sources — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 9, 2019

Пізніше віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович офіційно підтвердив, що переговори відбудуться 19 вересня.

"Я переконаний, що прогрес надішле сильний позитивний сигнал як ринку, так і споживачам перед зимовим сезоном", - написав він у Twitter.

Pleased to announce that I will host the next round of #TrateralGasTalks on 19 September. I am convinced that progress would send a strong positive signal to market as well as consumers ahead of the winter season. pic.twitter.com/UIo83zGbT3 — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) September 9, 2019

Минулого тижня віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович провів телефонну розмову з новим міністром енергетики та екології України Олексієм Оржелем, під час якої йшлося в тому числі про підготовку до тристоронніх переговорів.

В уряді заявили, що наразі ведеться активна робота щодо вибору моделі анбандлінгу НАК "Нафтогаз Україна" та підготовка до тристоронніх газових переговорів за участю Росії і ЄС.

Угода про транзит між Росією та Україною закінчиться наприкінці цього року, і ще не було підписано жодного нового контракту.

У січні Єврокомісія висунула пропозицію НАК "Нафтогаз України" та російському "Газпрому" щодо умов транзиту газу після 2019 року.

Європейська правда