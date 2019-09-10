Нова митниця: Україна налагоджує співпрацю з Китаєм і Польщею

Голова Державної митної служби Максим Нефьодов зустрівся з представниками польської та китайської митних служб та обговорив подальшу співпрацю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Я хочу розказати про блок міжнародного співробітництва "Нова митниця". Що першочергово цікавить нас: аудит кордону із польськими колегами та роботи щодо апгрейду інфраструктури і нових пунктів перетину кордону, обмін митною інформацією (для розуміння, китайці за рік відповіли всього на 9 запитів), створення механізму добровільного попередження про митні порушення, приєднання до Меморандуму щодо контейнерного потяга Китай-Словаччина, який би дуже розвантажив західний кордон", - написав Нефьодов.

Він зазначив, що колеги з Польщі та Китаю позитивно ставляться до згаданих питань.

"Залишилось найлегше - взяти і зробити. Чому це не було зроблено раніше - велике питання. Наводились конкретні приклади помилок і можливого саботажу з нашої сторони. Тому будемо поступово довіру відновлювати", - зауважив Нефьодов.

Нагадаємо:

Державна митна служба, яку віднедавна очолює колишній перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, отримала реєстрацію як юридична особа в Єдиному держреєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій.

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Економічна правда