У "Слузі народу" розповіли, як будуть вирішувати проблему з ФОПами
Депутати партії "Слуга народу" представлять рішення по боротьбі з використанням спрощеної системи оподаткування для ухилення від сплати податків.
Про це заявив новообраний депутат від партії Данило Гетманцев в ефірі "Українського радіо".
"І президент, і партія "Слуга народу" підтримують спрощений режим. Більш того, ми брали на себе зобов'язання не змінювати його - не підвищувати ставки і не скорочувати ліміти операцій для фізичних осіб-підприємців. Але проблема цього режиму в тому, що його, крім малих підприємців, використовує середній і великий бізнес", - сказав Гетманцев.
"Зайдіть в будь-який ресторан Києва, і вам на алкогольні напої принесуть чек від ТОВ або якоїсь юрособи, а на їжу - від ФОПа. Про що це говорить? Про масове ухилення від сплати податків з використанням ФОПів. Зайдіть в ювелірний магазин, магазин електроніки...", - додав він.
За словами Гетманцева, ці юрособи перевищують ліміти в 5 млн грн на рік, встановлені для ФОП.
"Ми повинні, з одного боку, забезпечити можливість ФОПам працювати на цій системі, а з іншого - виключити ухилення від оподаткування", - зазначив він.
За його словами, ще до старту роботи нового парламенту буде представлено рішення проблеми.
"Ми розглядаємо, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, чи потрібно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати ряд податкових суперечок. Щоб це було зрозуміло, для всіх доступно, і не викликало сумнівів, що так робити не можна. Я думаю, що в найближчі тижні до початку роботи Верховної Ради ми вже представимо певне рішення", - заявив Гетманцев.
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Нагадуємо:
В Україні за минулий рік кількість фізичних осіб-підприємців зросла на 4%, а найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням.
У команді Зеленського хочуть списати з ФОПів 7 мільярдів боргу за єдиний соціальний внесок, але у реальності цього боргу не існує - загальний податковий борг ФОП становить лише 2 мільярди гривень.
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