Терентьєв пропонував Зеленському звільнити всю верхівку АМКУ, крім себе – ЗМІ
Голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв 4 липня надіслав президенту Володимиру Зеленському документ під назвою "Про розгляд питання щодо звільнення державних уповноважених", який містив у собі прізвища усіх членів Комітету окрім самого голови.
Копія документу є у розпорядженні "Наших грошей".
Голова АМКУ перерахував прізвища усіх вісьмох держуповноважених, що станом на 4 липня перебували в складі Комітету. І попросив "прийняти рішення щодо звільнення державних уповноважених, відповідно до компетенції президента України, визначеної законом України "Про Антимонопольний комітет України".
Після цього 5-8 липня були оприлюднені президентські укази про звільнення чотирьох членів Комітету – Марії Ніжнік, Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
"До переліку Юрій Терентьєв додав свою інтерпретацію ч.1 ст.11 Закону "Про Антимонопольний комітет України" про те що "державні уповноважені […] звільняються с посад Президентом України", - пише видання.
Як зазначається, ця норма закону "Про АМКУ" була введена в дію за часів Віктора Януковича. Вона дозволяла президенту у будь-яку мить звільнить державного уповноваженого.
"Відразу після Майдану у 2014 році Верховна Рада скасувала цю норму, повернувши попередню редакцію, що діяла до Януковича: державні уповноважені і призначаються, і звільняються президентом України за поданням прем’єр-міністра, яке вноситься на підставі пропозицій голови АМКУ", - пишуть "Наші гроші".
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Нагадуємо:
5 липня президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох державних уповноважених АМКУ – Агії Загребельської, Андрія Вовка та Валерія Полюховича.
8 липня був підписаний також указ про звільнення заступниці голови АМКУ Марії Ніжнік.
31 липня Зеленський своїми указами призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету.
Економічна правда
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